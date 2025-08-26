עוד על RSUP

RSUP מידע על מחיר

RSUP מסמך לבן

RSUP אתר רשמי

RSUP טוקניומיקה

RSUP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Resupply סֵמֶל

Resupply מחיר (RSUP)

לא רשום

1 RSUP ל USDמחיר חי:

$0.96917
$0.96917$0.96917
-11.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Resupply (RSUP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:57 (UTC+8)

Resupply (RSUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.966218
$ 0.966218$ 0.966218
24 שעות נמוך
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
גבוה 24 שעות

$ 0.966218
$ 0.966218$ 0.966218

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 0.966218
$ 0.966218$ 0.966218

-0.30%

-11.09%

-13.63%

-13.63%

Resupply (RSUP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.97138. במהלך 24 השעות האחרונות, RSUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.966218 לבין שיא של $ 1.093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.966218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSUP השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resupply (RSUP) מידע שוק

$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M

--
----

$ 63.18M
$ 63.18M$ 63.18M

8.43M
8.43M 8.43M

65,038,980.44
65,038,980.44 65,038,980.44

שווי השוק הנוכחי של Resupply הוא $ 8.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSUP הוא 8.43M, עם היצע כולל של 65038980.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.18M.

Resupply (RSUP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Resupplyל USDהיה $ -0.1212222817825578.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResupply ל USDהיה . $ -0.2587637811.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResupply ל USDהיה $ -0.2351443850.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Resupplyל USDהיה $ -1.466481824892993.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1212222817825578-11.09%
30 ימים$ -0.2587637811-26.63%
60 ימים$ -0.2351443850-24.20%
90 ימים$ -1.466481824892993-60.15%

מה זהResupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Resupply (RSUP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Resupplyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resupply (RSUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resupply (RSUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resupply.

בדוק את Resupply תחזית המחיר עכשיו‏!

RSUP למטבעות מקומיים

Resupply (RSUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resupply (RSUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Resupply (RSUP)

כמה שווה Resupply (RSUP) היום?
החי RSUPהמחיר ב USD הוא 0.97138 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSUP ל USD?
המחיר הנוכחי של RSUP ל USD הוא $ 0.97138. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resupply?
שווי השוק של RSUP הוא $ 8.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSUP?
ההיצע במחזור של RSUP הוא 8.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSUP?
‏‏RSUP השיג מחיר שיא (ATH) של 4.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSUP?
RSUP ‏‏רשם מחירATL של 0.966218 USD.
מהו נפח המסחר של RSUP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSUP הוא -- USD.
האם RSUP יעלה השנה?
RSUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:57 (UTC+8)

Resupply (RSUP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.