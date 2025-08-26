Resupply (RSUP) מידע על מחיר (USD)

Resupply (RSUP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.97138. במהלך 24 השעות האחרונות, RSUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.966218 לבין שיא של $ 1.093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.966218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSUP השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resupply (RSUP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Resupply הוא $ 8.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSUP הוא 8.43M, עם היצע כולל של 65038980.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.18M.