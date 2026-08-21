REST מחיר היום

מחיר REST (REST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REST ל USD הוא $ 0 לכל REST.

REST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 388,732, עם היצע במחזור של 499.89M REST. ב‑24 השעות האחרונות, REST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00138304, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REST נע ב -0.96% בשעה האחרונה ו +48.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.38K.

REST (REST) מידע שוק

שווי שוק $ 388.73K$ 388.73K $ 388.73K נפח (24 שעות) $ 4.38K$ 4.38K $ 4.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 388.73K$ 388.73K $ 388.73K אספקת מחזור 499.89M 499.89M 499.89M אספקה כוללת 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

שווי השוק הנוכחי של REST הוא $ 388.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.38K. ההיצע במחזור של REST הוא 499.89M, עם היצע כולל של 499886212.866924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.73K.