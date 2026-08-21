Ren מחיר היום

מחיר Ren (REN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00347605, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REN ל USD הוא $ 0.00347605 לכל REN.

Ren כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,476,207, עם היצע במחזור של 1.00B REN. ב‑24 השעות האחרונות, REN סחר בין $ 0.00315318 (נמוך) ל $ 0.00373899 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.8, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00248327.

ביצועים לטווח קצר, REN נע ב +6.16% בשעה האחרונה ו +10.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.21K.

Ren (REN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M נפח (24 שעות) $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ren הוא $ 3.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.21K. ההיצע במחזור של REN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48M.