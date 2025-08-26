Relend USDC מחיר (REUSDC)
Relend USDC (REUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.077. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.076 לבין שיא של $ 1.078, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.862011.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Relend USDC הוא $ 90.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSDC הוא 83.93M, עם היצע כולל של 83927659.17763196. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.40M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Relend USDCל USDהיה $ +0.00012648.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRelend USDC ל USDהיה . $ +0.0072885975.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRelend USDC ל USDהיה $ +0.0134110194.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Relend USDCל USDהיה $ +0.0185782286891647.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00012648
|+0.01%
|30 ימים
|$ +0.0072885975
|+0.68%
|60 ימים
|$ +0.0134110194
|+1.25%
|90 ימים
|$ +0.0185782286891647
|+1.76%
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
