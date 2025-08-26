Relend USDC (REUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.076 $ 1.076 $ 1.076 24 שעות נמוך $ 1.078 $ 1.078 $ 1.078 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.076$ 1.076 $ 1.076 גבוה 24 שעות $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 שיא כל הזמנים $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.862011$ 0.862011 $ 0.862011 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.19% שינוי מחיר (7D) +0.19%

Relend USDC (REUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.077. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.076 לבין שיא של $ 1.078, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.862011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Relend USDC (REUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 90.40M$ 90.40M $ 90.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.40M$ 90.40M $ 90.40M אספקת מחזור 83.93M 83.93M 83.93M אספקה כוללת 83,927,659.17763196 83,927,659.17763196 83,927,659.17763196

שווי השוק הנוכחי של Relend USDC הוא $ 90.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSDC הוא 83.93M, עם היצע כולל של 83927659.17763196. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.40M.