rekill מחיר היום

מחיר rekill (REKILL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 44.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REKILL ל USD הוא $ 0 לכל REKILL.

rekill כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,017, עם היצע במחזור של 999.59M REKILL. ב‑24 השעות האחרונות, REKILL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REKILL נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +25.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

rekill (REKILL) מידע שוק

שווי שוק $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K אספקת מחזור 999.59M 999.59M 999.59M אספקה כוללת 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639

שווי השוק הנוכחי של rekill הוא $ 31.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REKILL הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999590226.4420639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.02K.