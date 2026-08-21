REI Network מחיר היום

מחיר REI Network (REI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00154842, עם שינוי של 3.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REI ל USD הוא $ 0.00154842 לכל REI.

REI Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,530,548, עם היצע במחזור של 988.46M REI. ב‑24 השעות האחרונות, REI סחר בין $ 0.00147751 (נמוך) ל $ 0.00157528 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.354607, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00129939.

ביצועים לטווח קצר, REI נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +7.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.59K.

REI Network (REI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 988.46M 988.46M 988.46M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של REI Network הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.59K. ההיצע במחזור של REI הוא 988.46M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.