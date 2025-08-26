עוד על RE7WETH

Re7 WETH סֵמֶל

Re7 WETH מחיר (RE7WETH)

לא רשום

1 RE7WETH ל USDמחיר חי:

$4,510.73
$4,510.73$4,510.73
-9.00%1D
USD
Re7 WETH (RE7WETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:17 (UTC+8)

Re7 WETH (RE7WETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,485.56
$ 4,485.56$ 4,485.56
24 שעות נמוך
$ 4,966.56
$ 4,966.56$ 4,966.56
גבוה 24 שעות

$ 4,485.56
$ 4,485.56$ 4,485.56

$ 4,966.56
$ 4,966.56$ 4,966.56

$ 5,113.42
$ 5,113.42$ 5,113.42

$ 1,432.94
$ 1,432.94$ 1,432.94

-0.28%

-9.00%

+0.19%

+0.19%

Re7 WETH (RE7WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,510.73. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,485.56 לבין שיא של $ 4,966.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,113.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,432.94.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7WETH השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 WETH (RE7WETH) מידע שוק

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

--
----

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

2.43K
2.43K 2.43K

2,434.0
2,434.0 2,434.0

שווי השוק הנוכחי של Re7 WETH הוא $ 10.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7WETH הוא 2.43K, עם היצע כולל של 2434.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.95M.

Re7 WETH (RE7WETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Re7 WETHל USDהיה $ -446.47568529075.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe7 WETH ל USDהיה . $ +755.2342303380.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe7 WETH ל USDהיה $ +3,591.7418363260.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Re7 WETHל USDהיה $ +1,774.275576679227.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -446.47568529075-9.00%
30 ימים$ +755.2342303380+16.74%
60 ימים$ +3,591.7418363260+79.63%
90 ימים$ +1,774.275576679227+64.84%

מה זהRe7 WETH (RE7WETH)

The Re7 WETH Morpho vault curated by Re7 Labs aims to outperform staked ETH yields by lending WETH against a diverse set of Liquid Staking and Liquid Restaking Token collateral markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Re7 WETH (RE7WETH) משאב

האתר הרשמי

Re7 WETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Re7 WETH (RE7WETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Re7 WETH (RE7WETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Re7 WETH.

בדוק את Re7 WETH תחזית המחיר עכשיו‏!

RE7WETH למטבעות מקומיים

Re7 WETH (RE7WETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Re7 WETH (RE7WETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RE7WETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Re7 WETH (RE7WETH)

כמה שווה Re7 WETH (RE7WETH) היום?
החי RE7WETHהמחיר ב USD הוא 4,510.73 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RE7WETH ל USD?
המחיר הנוכחי של RE7WETH ל USD הוא $ 4,510.73. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Re7 WETH?
שווי השוק של RE7WETH הוא $ 10.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RE7WETH?
ההיצע במחזור של RE7WETH הוא 2.43K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RE7WETH?
‏‏RE7WETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,113.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RE7WETH?
RE7WETH ‏‏רשם מחירATL של 1,432.94 USD.
מהו נפח המסחר של RE7WETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RE7WETH הוא -- USD.
האם RE7WETH יעלה השנה?
RE7WETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RE7WETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:17 (UTC+8)

Re7 WETH (RE7WETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

