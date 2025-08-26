Re7 WETH (RE7WETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,485.56 $ 4,485.56 $ 4,485.56 24 שעות נמוך $ 4,966.56 $ 4,966.56 $ 4,966.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,485.56$ 4,485.56 $ 4,485.56 גבוה 24 שעות $ 4,966.56$ 4,966.56 $ 4,966.56 שיא כל הזמנים $ 5,113.42$ 5,113.42 $ 5,113.42 המחיר הנמוך ביותר $ 1,432.94$ 1,432.94 $ 1,432.94 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -9.00% שינוי מחיר (7D) +0.19% שינוי מחיר (7D) +0.19%

Re7 WETH (RE7WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,510.73. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,485.56 לבין שיא של $ 4,966.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,113.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,432.94.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7WETH השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 WETH (RE7WETH) מידע שוק

שווי שוק $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M אספקת מחזור 2.43K 2.43K 2.43K אספקה כוללת 2,434.0 2,434.0 2,434.0

שווי השוק הנוכחי של Re7 WETH הוא $ 10.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7WETH הוא 2.43K, עם היצע כולל של 2434.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.95M.