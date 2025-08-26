Re Protocol reUSDe מחיר (REUSDE)
Re Protocol reUSDe (REUSDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.045.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSDE השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Re Protocol reUSDe הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSDE הוא 981.93K, עם היצע כולל של 981933.6148396999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDeל USDהיה $ +0.00127562.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSDe ל USDהיה . $ +0.0490555160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSDe ל USDהיה $ +0.0326763560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00127562
|+0.10%
|30 ימים
|$ +0.0490555160
|+3.96%
|60 ימים
|$ +0.0326763560
|+2.64%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.
