Re Protocol reUSDe (REUSDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.24 גבוה 24 שעות $ 1.24 שיא כל הזמנים $ 1.64 המחיר הנמוך ביותר $ 1.045 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +1.33%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSDE השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M אספקת מחזור 981.93K אספקה כוללת 981,933.6148396999

שווי השוק הנוכחי של Re Protocol reUSDe הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSDE הוא 981.93K, עם היצע כולל של 981933.6148396999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.