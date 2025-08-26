עוד על REUSDE

REUSDE מידע על מחיר

REUSDE אתר רשמי

REUSDE טוקניומיקה

REUSDE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Re Protocol reUSDe סֵמֶל

Re Protocol reUSDe מחיר (REUSDE)

לא רשום

1 REUSDE ל USDמחיר חי:

$1.24
$1.24$1.24
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Re Protocol reUSDe (REUSDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:22:10 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 שעות נמוך
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
גבוה 24 שעות

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

-0.01%

+0.10%

+1.33%

+1.33%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSDE השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) מידע שוק

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

981.93K
981.93K 981.93K

981,933.6148396999
981,933.6148396999 981,933.6148396999

שווי השוק הנוכחי של Re Protocol reUSDe הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSDE הוא 981.93K, עם היצע כולל של 981933.6148396999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDeל USDהיה $ +0.00127562.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSDe ל USDהיה . $ +0.0490555160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSDe ל USDהיה $ +0.0326763560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00127562+0.10%
30 ימים$ +0.0490555160+3.96%
60 ימים$ +0.0326763560+2.64%
90 ימים$ 0--

מה זהRe Protocol reUSDe (REUSDE)

The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Re Protocol reUSDe (REUSDE) משאב

האתר הרשמי

Re Protocol reUSDeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Re Protocol reUSDe (REUSDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Re Protocol reUSDe (REUSDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Re Protocol reUSDe.

בדוק את Re Protocol reUSDe תחזית המחיר עכשיו‏!

REUSDE למטבעות מקומיים

Re Protocol reUSDe (REUSDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Re Protocol reUSDe (REUSDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REUSDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Re Protocol reUSDe (REUSDE)

כמה שווה Re Protocol reUSDe (REUSDE) היום?
החי REUSDEהמחיר ב USD הוא 1.24 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REUSDE ל USD?
המחיר הנוכחי של REUSDE ל USD הוא $ 1.24. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Re Protocol reUSDe?
שווי השוק של REUSDE הוא $ 1.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REUSDE?
ההיצע במחזור של REUSDE הוא 981.93K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REUSDE?
‏‏REUSDE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.64 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REUSDE?
REUSDE ‏‏רשם מחירATL של 1.045 USD.
מהו נפח המסחר של REUSDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REUSDE הוא -- USD.
האם REUSDE יעלה השנה?
REUSDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REUSDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:22:10 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.