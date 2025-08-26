עוד על RCH

$0.311988
-8.90%1D
USD
RCH Token (RCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:10 (UTC+8)

RCH Token (RCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.310781
24 שעות נמוך
$ 0.342699
גבוה 24 שעות

$ 0.310781
$ 0.342699
$ 3.31
$ 0.135479
+0.06%

-8.96%

-0.31%

-0.31%

RCH Token (RCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311988. במהלך 24 השעות האחרונות, RCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.310781 לבין שיא של $ 0.342699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RCH השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RCH Token (RCH) מידע שוק

$ 8.33M
--
$ 8.38M
26.83M
26,975,941.72476145
שווי השוק הנוכחי של RCH Token הוא $ 8.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCH הוא 26.83M, עם היצע כולל של 26975941.72476145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.38M.

RCH Token (RCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RCH Tokenל USDהיה $ -0.030711759207422.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRCH Token ל USDהיה . $ +0.0082230677.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRCH Token ל USDהיה $ +0.1680710242.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RCH Tokenל USDהיה $ +0.0796050094563831.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030711759207422-8.96%
30 ימים$ +0.0082230677+2.64%
60 ימים$ +0.1680710242+53.87%
90 ימים$ +0.0796050094563831+34.26%

מה זהRCH Token (RCH)

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

RCH Token (RCH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

RCH Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RCH Token (RCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RCH Token (RCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RCH Token.

בדוק את RCH Token תחזית המחיר עכשיו‏!

RCH למטבעות מקומיים

RCH Token (RCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RCH Token (RCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RCH Token (RCH)

כמה שווה RCH Token (RCH) היום?
החי RCHהמחיר ב USD הוא 0.311988 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RCH ל USD?
המחיר הנוכחי של RCH ל USD הוא $ 0.311988. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RCH Token?
שווי השוק של RCH הוא $ 8.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RCH?
ההיצע במחזור של RCH הוא 26.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RCH?
‏‏RCH השיג מחיר שיא (ATH) של 3.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RCH?
RCH ‏‏רשם מחירATL של 0.135479 USD.
מהו נפח המסחר של RCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RCH הוא -- USD.
האם RCH יעלה השנה?
RCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
RCH Token (RCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.