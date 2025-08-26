RCH Token (RCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.310781 $ 0.310781 $ 0.310781 24 שעות נמוך $ 0.342699 $ 0.342699 $ 0.342699 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.310781$ 0.310781 $ 0.310781 גבוה 24 שעות $ 0.342699$ 0.342699 $ 0.342699 שיא כל הזמנים $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.135479$ 0.135479 $ 0.135479 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -8.96% שינוי מחיר (7D) -0.31% שינוי מחיר (7D) -0.31%

RCH Token (RCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311988. במהלך 24 השעות האחרונות, RCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.310781 לבין שיא של $ 0.342699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RCH השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RCH Token (RCH) מידע שוק

שווי שוק $ 8.33M$ 8.33M $ 8.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M אספקת מחזור 26.83M 26.83M 26.83M אספקה כוללת 26,975,941.72476145 26,975,941.72476145 26,975,941.72476145

שווי השוק הנוכחי של RCH Token הוא $ 8.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCH הוא 26.83M, עם היצע כולל של 26975941.72476145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.38M.