Ratehopper AI מחיר היום

מחיר Ratehopper AI (ROO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00127028, עם שינוי של 4.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROO ל USD הוא $ 0.00127028 לכל ROO.

Ratehopper AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 374,260, עם היצע במחזור של 294.63M ROO. ב‑24 השעות האחרונות, ROO סחר בין $ 0.00117904 (נמוך) ל $ 0.00127165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00440741, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROO נע ב -- בשעה האחרונה ו +13.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.68.

Ratehopper AI (ROO) מידע שוק

שווי שוק $ 374.26K$ 374.26K $ 374.26K נפח (24 שעות) $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 294.63M 294.63M 294.63M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ratehopper AI הוא $ 374.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.68. ההיצע במחזור של ROO הוא 294.63M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.