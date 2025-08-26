Rainbow מחיר (RAINBOW)
Rainbow (RAINBOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAINBOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINBOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAINBOW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Rainbow הוא $ 20.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAINBOW הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.54K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Rainbowל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainbow ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainbow ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rainbowל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-1.32%
|60 ימים
|$ 0
|+41.79%
|90 ימים
|$ 0
|--
Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma. Sure! Here's a description for a crypto project named "Rainbow": --- **Rainbow** is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments. At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently. With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment
