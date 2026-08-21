Rails מחיר היום

מחיר Rails (RAILS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0440731, עם שינוי של 3.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAILS ל USD הוא $ 0.0440731 לכל RAILS.

Rails כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,494,852, עם היצע במחזור של 33.92M RAILS. ב‑24 השעות האחרונות, RAILS סחר בין $ 0.04164002 (נמוך) ל $ 0.04408403 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.091, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04001012.

ביצועים לטווח קצר, RAILS נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -6.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.06K.

Rails (RAILS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M נפח (24 שעות) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M אספקת מחזור 33.92M 33.92M 33.92M אספקה כוללת 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rails הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.06K. ההיצע במחזור של RAILS הוא 33.92M, עם היצע כולל של 65000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.86M.