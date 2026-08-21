ragebait מחיר היום

מחיר ragebait (RAGEBAIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAGEBAIT ל USD הוא $ 0 לכל RAGEBAIT.

ragebait כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,597, עם היצע במחזור של 999.01M RAGEBAIT. ב‑24 השעות האחרונות, RAGEBAIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAGEBAIT נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +48.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ragebait (RAGEBAIT) מידע שוק

שווי שוק $ 36.60K$ 36.60K $ 36.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.60K$ 36.60K $ 36.60K אספקת מחזור 999.01M 999.01M 999.01M אספקה כוללת 999,008,942.109312 999,008,942.109312 999,008,942.109312

שווי השוק הנוכחי של ragebait הוא $ 36.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAGEBAIT הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999008942.109312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.60K.