RAGE COIN מחיר היום

מחיר RAGE COIN (RAGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001303, עם שינוי של 8.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAGE ל USD הוא $ 0.00001303 לכל RAGE.

RAGE COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,277.29, עם היצע במחזור של 944.89M RAGE. ב‑24 השעות האחרונות, RAGE סחר בין $ 0.00001223 (נמוך) ל $ 0.00001518 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00019966, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001223.

ביצועים לטווח קצר, RAGE נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -34.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RAGE COIN (RAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K אספקת מחזור 944.89M 944.89M 944.89M אספקה כוללת 944,888,711.841233 944,888,711.841233 944,888,711.841233

