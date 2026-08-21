RADR מחיר היום

מחיר RADR (RADR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RADR ל USD הוא $ 0 לכל RADR.

RADR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,642.43, עם היצע במחזור של 927.27M RADR. ב‑24 השעות האחרונות, RADR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00506565, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RADR נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +18.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RADR (RADR) מידע שוק

שווי שוק $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K אספקת מחזור 927.27M 927.27M 927.27M אספקה כוללת 927,266,807.718368 927,266,807.718368 927,266,807.718368

שווי השוק הנוכחי של RADR הוא $ 11.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RADR הוא 927.27M, עם היצע כולל של 927266807.718368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.64K.