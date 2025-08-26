Quokka (QUOKKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -10.18% שינוי מחיר (7D) -17.83% שינוי מחיר (7D) -17.83%

Quokka (QUOKKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUOKKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUOKKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUOKKA השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quokka (QUOKKA) מידע שוק

שווי שוק $ 352.74K$ 352.74K $ 352.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 352.74K$ 352.74K $ 352.74K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quokka הוא $ 352.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUOKKA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 352.74K.