QuiverX (QRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00819334 $ 0.00819334 $ 0.00819334 24 שעות נמוך $ 0.00900769 $ 0.00900769 $ 0.00900769 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00819334$ 0.00819334 $ 0.00819334 גבוה 24 שעות $ 0.00900769$ 0.00900769 $ 0.00900769 שיא כל הזמנים $ 0.153579$ 0.153579 $ 0.153579 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00140234$ 0.00140234 $ 0.00140234 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.54% שינוי מחיר (1D) -7.81% שינוי מחיר (7D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +1.05%

QuiverX (QRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00822301. במהלך 24 השעות האחרונות, QRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00819334 לבין שיא של $ 0.00900769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.153579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140234.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QRX השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuiverX (QRX) מידע שוק

שווי שוק $ 749.11K$ 749.11K $ 749.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 822.30K$ 822.30K $ 822.30K אספקת מחזור 91.10M 91.10M 91.10M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QuiverX הוא $ 749.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QRX הוא 91.10M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 822.30K.