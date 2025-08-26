עוד על QRX

QuiverX סֵמֶל

QuiverX מחיר (QRX)

לא רשום

1 QRX ל USDמחיר חי:

$0.00822725
-7.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
QuiverX (QRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:54 (UTC+8)

QuiverX (QRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00819334
24 שעות נמוך
$ 0.00900769
גבוה 24 שעות

$ 0.00819334
$ 0.00900769
$ 0.153579
$ 0.00140234
-1.54%

-7.81%

+1.05%

+1.05%

QuiverX (QRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00822301. במהלך 24 השעות האחרונות, QRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00819334 לבין שיא של $ 0.00900769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.153579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140234.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QRX השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuiverX (QRX) מידע שוק

$ 749.11K
--
$ 822.30K
91.10M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של QuiverX הוא $ 749.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QRX הוא 91.10M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 822.30K.

QuiverX (QRX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של QuiverXל USDהיה $ -0.000697213147232449.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuiverX ל USDהיה . $ +0.0012291434.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuiverX ל USDהיה $ +0.0062230144.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של QuiverXל USDהיה $ +0.003092248431819353.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000697213147232449-7.81%
30 ימים$ +0.0012291434+14.95%
60 ימים$ +0.0062230144+75.68%
90 ימים$ +0.003092248431819353+60.27%

מה זהQuiverX (QRX)

QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

QuiverX (QRX) משאב

האתר הרשמי

QuiverXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה QuiverX (QRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות QuiverX (QRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור QuiverX.

בדוק את QuiverX תחזית המחיר עכשיו‏!

QRX למטבעות מקומיים

QuiverX (QRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של QuiverX (QRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על QuiverX (QRX)

כמה שווה QuiverX (QRX) היום?
החי QRXהמחיר ב USD הוא 0.00822301 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QRX ל USD?
המחיר הנוכחי של QRX ל USD הוא $ 0.00822301. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של QuiverX?
שווי השוק של QRX הוא $ 749.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QRX?
ההיצע במחזור של QRX הוא 91.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QRX?
‏‏QRX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.153579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QRX?
QRX ‏‏רשם מחירATL של 0.00140234 USD.
מהו נפח המסחר של QRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QRX הוא -- USD.
האם QRX יעלה השנה?
QRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:54 (UTC+8)

