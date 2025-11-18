QUANT מחיר היום

מחיר QUANT (QUANT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001769, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUANT ל USD הוא $ 0.00001769 לכל QUANT.

QUANT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,688.5, עם היצע במחזור של 1.00B QUANT. ב‑24 השעות האחרונות, QUANT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00085798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000871.

ביצועים לטווח קצר, QUANT נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

QUANT (QUANT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

