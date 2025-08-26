Quan2um ($QNTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00170941 גבוה 24 שעות $ 0.00197406 שיא כל הזמנים $ 0.00700238 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00156465 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -8.95% שינוי מחיר (7D) -9.27%

Quan2um ($QNTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00173795. במהלך 24 השעות האחרונות, $QNTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00170941 לבין שיא של $ 0.00197406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $QNTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00700238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00156465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $QNTM השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quan2um ($QNTM) מידע שוק

שווי שוק $ 863.66K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M אספקת מחזור 500.00M אספקה כוללת 999,993,764.454453

שווי השוק הנוכחי של Quan2um הוא $ 863.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $QNTM הוא 500.00M, עם היצע כולל של 999993764.454453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.