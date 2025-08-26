QUAIN (QUAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01004267$ 0.01004267 $ 0.01004267 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -9.63% שינוי מחיר (7D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -0.64%

QUAIN (QUAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01004267, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUAIN השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -9.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QUAIN (QUAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 126.30K$ 126.30K $ 126.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.30K$ 126.30K $ 126.30K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,850,812.478309 999,850,812.478309 999,850,812.478309

שווי השוק הנוכחי של QUAIN הוא $ 126.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUAIN הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999850812.478309. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.30K.