Quadrant Protocol (EQUAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00486311 גבוה 24 שעות $ 0.00595721 שיא כל הזמנים $ 0.059844 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.35% שינוי מחיר (1D) -3.91% שינוי מחיר (7D) -3.31%

Quadrant Protocol (EQUAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00494637. במהלך 24 השעות האחרונות, EQUAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00486311 לבין שיא של $ 0.00595721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQUAD השתנה ב +1.35% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quadrant Protocol (EQUAD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.95M אספקת מחזור 543.18M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quadrant Protocol הוא $ 2.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQUAD הוא 543.18M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.95M.