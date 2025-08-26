עוד על EQUAD

Quadrant Protocol סֵמֶל

Quadrant Protocol מחיר (EQUAD)

לא רשום

1 EQUAD ל USDמחיר חי:

-3.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Quadrant Protocol (EQUAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:51:32 (UTC+8)

Quadrant Protocol (EQUAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.35%

-3.91%

-3.31%

-3.31%

Quadrant Protocol (EQUAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00494637. במהלך 24 השעות האחרונות, EQUAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00486311 לבין שיא של $ 0.00595721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQUAD השתנה ב +1.35% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quadrant Protocol (EQUAD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Quadrant Protocol הוא $ 2.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQUAD הוא 543.18M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.95M.

Quadrant Protocol (EQUAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quadrant Protocolל USDהיה $ -0.000201507159428093.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuadrant Protocol ל USDהיה . $ +0.0003241954.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuadrant Protocol ל USDהיה $ +0.0033518373.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quadrant Protocolל USDהיה $ +0.0016450031500206553.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000201507159428093-3.91%
30 ימים$ +0.0003241954+6.55%
60 ימים$ +0.0033518373+67.76%
90 ימים$ +0.0016450031500206553+49.83%

מה זהQuadrant Protocol (EQUAD)

Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.

Quadrant Protocol (EQUAD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Quadrant Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quadrant Protocol (EQUAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quadrant Protocol (EQUAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quadrant Protocol.

בדוק את Quadrant Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

EQUAD למטבעות מקומיים

Quadrant Protocol (EQUAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quadrant Protocol (EQUAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EQUAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quadrant Protocol (EQUAD)

כמה שווה Quadrant Protocol (EQUAD) היום?
החי EQUADהמחיר ב USD הוא 0.00494637 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EQUAD ל USD?
המחיר הנוכחי של EQUAD ל USD הוא $ 0.00494637. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quadrant Protocol?
שווי השוק של EQUAD הוא $ 2.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EQUAD?
ההיצע במחזור של EQUAD הוא 543.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EQUAD?
‏‏EQUAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.059844 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EQUAD?
EQUAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EQUAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EQUAD הוא -- USD.
האם EQUAD יעלה השנה?
EQUAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EQUAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:51:32 (UTC+8)

