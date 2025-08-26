עוד על QUAD

Quad Terminal סֵמֶל

Quad Terminal מחיר (QUAD)

1 QUAD ל USDמחיר חי:

$0.00155758
$0.00155758$0.00155758
-0.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Quad Terminal (QUAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:04 (UTC+8)

Quad Terminal (QUAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00154731
$ 0.00154731$ 0.00154731
24 שעות נמוך
$ 0.00157943
$ 0.00157943$ 0.00157943
גבוה 24 שעות

$ 0.00154731
$ 0.00154731$ 0.00154731

$ 0.00157943
$ 0.00157943$ 0.00157943

$ 0.085643
$ 0.085643$ 0.085643

$ 0.00136074
$ 0.00136074$ 0.00136074

-0.36%

-0.23%

+0.15%

+0.15%

Quad Terminal (QUAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155758. במהלך 24 השעות האחרונות, QUAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154731 לבין שיא של $ 0.00157943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUAD השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quad Terminal (QUAD) מידע שוק

$ 389.84K
$ 389.84K$ 389.84K

--
----

$ 620.03K
$ 620.03K$ 620.03K

250.07M
250.07M 250.07M

397,739,862.0
397,739,862.0 397,739,862.0

שווי השוק הנוכחי של Quad Terminal הוא $ 389.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUAD הוא 250.07M, עם היצע כולל של 397739862.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 620.03K.

Quad Terminal (QUAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quad Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuad Terminal ל USDהיה . $ -0.0008464984.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuad Terminal ל USDהיה $ -0.0004013382.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quad Terminalל USDהיה $ -0.0012758033341801094.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.23%
30 ימים$ -0.0008464984-54.34%
60 ימים$ -0.0004013382-25.76%
90 ימים$ -0.0012758033341801094-45.02%

מה זהQuad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Quad Terminal (QUAD) משאב

האתר הרשמי

Quad Terminalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quad Terminal (QUAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quad Terminal (QUAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quad Terminal.

בדוק את Quad Terminal תחזית המחיר עכשיו‏!

QUAD למטבעות מקומיים

Quad Terminal (QUAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quad Terminal (QUAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quad Terminal (QUAD)

כמה שווה Quad Terminal (QUAD) היום?
החי QUADהמחיר ב USD הוא 0.00155758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUAD ל USD?
המחיר הנוכחי של QUAD ל USD הוא $ 0.00155758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quad Terminal?
שווי השוק של QUAD הוא $ 389.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUAD?
ההיצע במחזור של QUAD הוא 250.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUAD?
‏‏QUAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.085643 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUAD?
QUAD ‏‏רשם מחירATL של 0.00136074 USD.
מהו נפח המסחר של QUAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUAD הוא -- USD.
האם QUAD יעלה השנה?
QUAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.