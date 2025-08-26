Quad Terminal (QUAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00154731 $ 0.00154731 $ 0.00154731 24 שעות נמוך $ 0.00157943 $ 0.00157943 $ 0.00157943 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00154731$ 0.00154731 $ 0.00154731 גבוה 24 שעות $ 0.00157943$ 0.00157943 $ 0.00157943 שיא כל הזמנים $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00136074$ 0.00136074 $ 0.00136074 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -0.23% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Quad Terminal (QUAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155758. במהלך 24 השעות האחרונות, QUAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154731 לבין שיא של $ 0.00157943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUAD השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quad Terminal (QUAD) מידע שוק

שווי שוק $ 389.84K$ 389.84K $ 389.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 620.03K$ 620.03K $ 620.03K אספקת מחזור 250.07M 250.07M 250.07M אספקה כוללת 397,739,862.0 397,739,862.0 397,739,862.0

שווי השוק הנוכחי של Quad Terminal הוא $ 389.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUAD הוא 250.07M, עם היצע כולל של 397739862.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 620.03K.