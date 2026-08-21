puush da button מחיר היום

מחיר puush da button (PUUSH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUUSH ל USD הוא $ 0 לכל PUUSH.

puush da button כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,981, עם היצע במחזור של 8.00T PUUSH. ב‑24 השעות האחרונות, PUUSH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUUSH נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +21.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

puush da button (PUUSH) מידע שוק

שווי שוק $ 160.98K$ 160.98K $ 160.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 160.98K$ 160.98K $ 160.98K אספקת מחזור 8.00T 8.00T 8.00T אספקה כוללת 8,000,000,000,008.0 8,000,000,000,008.0 8,000,000,000,008.0

שווי השוק הנוכחי של puush da button הוא $ 160.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUUSH הוא 8.00T, עם היצע כולל של 8000000000008.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.98K.