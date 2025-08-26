Purple (PURPLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00307484 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.74% שינוי מחיר (1D) -8.83% שינוי מחיר (7D) -1.82%

Purple (PURPLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PURPLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PURPLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00307484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PURPLE השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Purple (PURPLE) מידע שוק

שווי שוק $ 408.77K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 408.77K אספקת מחזור 999.66M אספקה כוללת 999,659,039.9102403

שווי השוק הנוכחי של Purple הוא $ 408.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PURPLE הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999659039.9102403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 408.77K.