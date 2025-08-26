עוד על UFI

UFI מידע על מחיר

UFI אתר רשמי

UFI טוקניומיקה

UFI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PureFi סֵמֶל

PureFi מחיר (UFI)

לא רשום

1 UFI ל USDמחיר חי:

$0.00751611
$0.00751611$0.00751611
-49.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PureFi (UFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:42 (UTC+8)

PureFi (UFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00748896
$ 0.00748896$ 0.00748896
24 שעות נמוך
$ 0.01491468
$ 0.01491468$ 0.01491468
גבוה 24 שעות

$ 0.00748896
$ 0.00748896$ 0.00748896

$ 0.01491468
$ 0.01491468$ 0.01491468

$ 0.575568
$ 0.575568$ 0.575568

$ 0.0047209
$ 0.0047209$ 0.0047209

-0.41%

-49.04%

-12.05%

-12.05%

PureFi (UFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751575. במהלך 24 השעות האחרונות, UFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00748896 לבין שיא של $ 0.01491468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.575568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0047209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFI השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -49.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PureFi (UFI) מידע שוק

$ 702.47K
$ 702.47K$ 702.47K

--
----

$ 751.58K
$ 751.58K$ 751.58K

93.47M
93.47M 93.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PureFi הוא $ 702.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFI הוא 93.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 751.58K.

PureFi (UFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PureFiל USDהיה $ -0.007233076282909697.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPureFi ל USDהיה . $ -0.0033816200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPureFi ל USDהיה $ -0.0007607028.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PureFiל USDהיה $ -0.005543389883679575.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007233076282909697-49.04%
30 ימים$ -0.0033816200-44.99%
60 ימים$ -0.0007607028-10.12%
90 ימים$ -0.005543389883679575-42.44%

מה זהPureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PureFi (UFI) משאב

האתר הרשמי

PureFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PureFi (UFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PureFi (UFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PureFi.

בדוק את PureFi תחזית המחיר עכשיו‏!

UFI למטבעות מקומיים

PureFi (UFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PureFi (UFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PureFi (UFI)

כמה שווה PureFi (UFI) היום?
החי UFIהמחיר ב USD הוא 0.00751575 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UFI ל USD?
המחיר הנוכחי של UFI ל USD הוא $ 0.00751575. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PureFi?
שווי השוק של UFI הוא $ 702.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UFI?
ההיצע במחזור של UFI הוא 93.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UFI?
‏‏UFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.575568 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UFI?
UFI ‏‏רשם מחירATL של 0.0047209 USD.
מהו נפח המסחר של UFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UFI הוא -- USD.
האם UFI יעלה השנה?
UFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:42 (UTC+8)

PureFi (UFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.