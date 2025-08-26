PureFi (UFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
נמוך 24 שעות $ 0.00748896
גבוה 24 שעות $ 0.01491468
שיא כל הזמנים $ 0.575568
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0047209
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41%
שינוי מחיר (1D) -49.04%
שינוי מחיר (7D) -12.05%

PureFi (UFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751575. במהלך 24 השעות האחרונות, UFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00748896 לבין שיא של $ 0.01491468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.575568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0047209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFI השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -49.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PureFi (UFI) מידע שוק

שווי שוק $ 702.47K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 751.58K
אספקת מחזור 93.47M
אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PureFi הוא $ 702.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFI הוא 93.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 751.58K.