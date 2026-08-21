PUMPCADE מחיר היום

מחיר PUMPCADE (PUMPCADE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00995181, עם שינוי של 14.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUMPCADE ל USD הוא $ 0.00995181 לכל PUMPCADE.

PUMPCADE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,935,947, עם היצע במחזור של 998.99M PUMPCADE. ב‑24 השעות האחרונות, PUMPCADE סחר בין $ 0.00912464 (נמוך) ל $ 0.01160324 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0484425, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00158788.

ביצועים לטווח קצר, PUMPCADE נע ב +2.69% בשעה האחרונה ו -13.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 892.41K.

PUMPCADE (PUMPCADE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M נפח (24 שעות) $ 892.41K$ 892.41K $ 892.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M אספקת מחזור 998.99M 998.99M 998.99M אספקה כוללת 998,990,019.022765 998,990,019.022765 998,990,019.022765

שווי השוק הנוכחי של PUMPCADE הוא $ 9.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 892.41K. ההיצע במחזור של PUMPCADE הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998990019.022765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.94M.