Pubhouse מחיר היום

מחיר Pubhouse (PUB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUB ל USD הוא $ 0 לכל PUB.

Pubhouse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,711, עם היצע במחזור של 999.98M PUB. ב‑24 השעות האחרונות, PUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUB נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו +67.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pubhouse (PUB) מידע שוק

שווי שוק $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,984,501.370102 999,984,501.370102 999,984,501.370102

שווי השוק הנוכחי של Pubhouse הוא $ 32.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUB הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984501.370102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.71K.