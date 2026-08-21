PsyopAnime מחיר היום

מחיר PsyopAnime (PSYOPANIME) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSYOPANIME ל USD הוא $ 0 לכל PSYOPANIME.

PsyopAnime כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 989,651, עם היצע במחזור של 999.95M PSYOPANIME. ב‑24 השעות האחרונות, PSYOPANIME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00104962 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00976314, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSYOPANIME נע ב +2.06% בשעה האחרונה ו +40.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.78K.

PsyopAnime (PSYOPANIME) מידע שוק

שווי שוק $ 989.65K$ 989.65K $ 989.65K נפח (24 שעות) $ 50.78K$ 50.78K $ 50.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 989.65K$ 989.65K $ 989.65K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,950,954.551031 999,950,954.551031 999,950,954.551031

שווי השוק הנוכחי של PsyopAnime הוא $ 989.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.78K. ההיצע במחזור של PSYOPANIME הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999950954.551031. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 989.65K.