Project Plutus (PPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02505722$ 0.02505722 $ 0.02505722 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -15.74% שינוי מחיר (7D) +32.73% שינוי מחיר (7D) +32.73%

Project Plutus (PPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02505722, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPCOIN השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -15.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project Plutus (PPCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project Plutus הוא $ 24.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPCOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.46K.