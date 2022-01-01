Project Plutus (PPCOIN) טוקנומיקה
Project Plutus (PPCOIN) מידע
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly.
Key components of the project include:
AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
Project Plutus (PPCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Project Plutus (PPCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Project Plutus (PPCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Project Plutus (PPCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PPCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PPCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PPCOINטוקניומיקה, חקרו אתPPCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
