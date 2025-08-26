Printer AI (PRINT) מידע על מחיר (USD)

Printer AI (PRINT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRINT השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Printer AI (PRINT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Printer AI הוא $ 11.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRINT הוא 949.56M, עם היצע כולל של 999553230.873989. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.90K.