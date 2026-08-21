Print מחיר היום

מחיר Print (PRINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00117206, עם שינוי של 6.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRINT ל USD הוא $ 0.00117206 לכל PRINT.

Print כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,072,879, עם היצע במחזור של 915.38M PRINT. ב‑24 השעות האחרונות, PRINT סחר בין $ 0.00109406 (נמוך) ל $ 0.00119279 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00657453, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRINT נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +38.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.04K.

Print (PRINT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) $ 2.04K$ 2.04K $ 2.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 915.38M 915.38M 915.38M אספקה כוללת 999,996,146.658695 999,996,146.658695 999,996,146.658695

שווי השוק הנוכחי של Print הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.04K. ההיצע במחזור של PRINT הוא 915.38M, עם היצע כולל של 999996146.658695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.