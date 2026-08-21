Primis Protocol מחיר היום

מחיר Primis Protocol (PRIMIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRIMIS ל USD הוא $ 0 לכל PRIMIS.

Primis Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,935, עם היצע במחזור של 999.98M PRIMIS. ב‑24 השעות האחרונות, PRIMIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00307941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRIMIS נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו +39.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.96K.

Primis Protocol (PRIMIS) מידע שוק

שווי שוק $ 183.94K$ 183.94K $ 183.94K נפח (24 שעות) $ 3.96K$ 3.96K $ 3.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.94K$ 183.94K $ 183.94K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,978,642.2157154 999,978,642.2157154 999,978,642.2157154

שווי השוק הנוכחי של Primis Protocol הוא $ 183.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.96K. ההיצע במחזור של PRIMIS הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978642.2157154. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.94K.