עוד על PREME

PREME מידע על מחיר

PREME מסמך לבן

PREME אתר רשמי

PREME טוקניומיקה

PREME תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PREME Token סֵמֶל

PREME Token מחיר (PREME)

לא רשום

1 PREME ל USDמחיר חי:

$0.00178658
$0.00178658$0.00178658
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PREME Token (PREME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:22 (UTC+8)

PREME Token (PREME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00178617
$ 0.00178617$ 0.00178617
24 שעות נמוך
$ 0.00195499
$ 0.00195499$ 0.00195499
גבוה 24 שעות

$ 0.00178617
$ 0.00178617$ 0.00178617

$ 0.00195499
$ 0.00195499$ 0.00195499

$ 0.03344384
$ 0.03344384$ 0.03344384

$ 0.00115761
$ 0.00115761$ 0.00115761

-0.00%

-8.61%

+14.29%

+14.29%

PREME Token (PREME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00178657. במהלך 24 השעות האחרונות, PREME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178617 לבין שיא של $ 0.00195499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03344384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115761.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PREME השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PREME Token (PREME) מידע שוק

$ 259.83K
$ 259.83K$ 259.83K

--
----

$ 420.67K
$ 420.67K$ 420.67K

145.44M
145.44M 145.44M

235,464,476.2265904
235,464,476.2265904 235,464,476.2265904

שווי השוק הנוכחי של PREME Token הוא $ 259.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREME הוא 145.44M, עם היצע כולל של 235464476.2265904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.67K.

PREME Token (PREME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PREME Tokenל USDהיה $ -0.000168329838326081.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPREME Token ל USDהיה . $ -0.0006013653.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPREME Token ל USDהיה $ -0.0006115438.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PREME Tokenל USDהיה $ -0.003228069407826.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000168329838326081-8.61%
30 ימים$ -0.0006013653-33.66%
60 ימים$ -0.0006115438-34.23%
90 ימים$ -0.003228069407826-64.37%

מה זהPREME Token (PREME)

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PREME Token (PREME) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PREME Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PREME Token (PREME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PREME Token (PREME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PREME Token.

בדוק את PREME Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PREME למטבעות מקומיים

PREME Token (PREME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PREME Token (PREME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PREME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PREME Token (PREME)

כמה שווה PREME Token (PREME) היום?
החי PREMEהמחיר ב USD הוא 0.00178657 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PREME ל USD?
המחיר הנוכחי של PREME ל USD הוא $ 0.00178657. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PREME Token?
שווי השוק של PREME הוא $ 259.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PREME?
ההיצע במחזור של PREME הוא 145.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PREME?
‏‏PREME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03344384 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PREME?
PREME ‏‏רשם מחירATL של 0.00115761 USD.
מהו נפח המסחר של PREME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PREME הוא -- USD.
האם PREME יעלה השנה?
PREME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PREME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:22 (UTC+8)

PREME Token (PREME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.