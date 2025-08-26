PREME Token (PREME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00178617 $ 0.00178617 $ 0.00178617 24 שעות נמוך $ 0.00195499 $ 0.00195499 $ 0.00195499 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00178617$ 0.00178617 $ 0.00178617 גבוה 24 שעות $ 0.00195499$ 0.00195499 $ 0.00195499 שיא כל הזמנים $ 0.03344384$ 0.03344384 $ 0.03344384 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00115761$ 0.00115761 $ 0.00115761 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -8.61% שינוי מחיר (7D) +14.29% שינוי מחיר (7D) +14.29%

PREME Token (PREME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00178657. במהלך 24 השעות האחרונות, PREME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178617 לבין שיא של $ 0.00195499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03344384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115761.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PREME השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PREME Token (PREME) מידע שוק

שווי שוק $ 259.83K$ 259.83K $ 259.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 420.67K$ 420.67K $ 420.67K אספקת מחזור 145.44M 145.44M 145.44M אספקה כוללת 235,464,476.2265904 235,464,476.2265904 235,464,476.2265904

שווי השוק הנוכחי של PREME Token הוא $ 259.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREME הוא 145.44M, עם היצע כולל של 235464476.2265904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.67K.