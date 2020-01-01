PREME Token (PREME) טוקנומיקה

PREME Token (PREME) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי PREME Token (PREME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
PREME Token (PREME) מידע

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME.

PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow!

אתר רשמי:
https://premetoken.com/
מסמך לבן:
https://premetoken.com/#whitepaper

PREME Token (PREME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PREME Token (PREME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 277.93K
$ 277.93K
ההיצע הכולל:
$ 235.46M
$ 235.46M
אספקה במחזור:
$ 145.44M
$ 145.44M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 449.97K
$ 449.97K
שיא כל הזמנים:
$ 0.03344384
$ 0.03344384
שפל כל הזמנים:
$ 0.00115761
$ 0.00115761
מחיר נוכחי:
$ 0.00191099
$ 0.00191099

PREME Token (PREME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של PREME Token (PREME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PREME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PREMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PREMEטוקניומיקה, חקרו אתPREMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PREME חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן PREME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PREME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.