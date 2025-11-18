Prediqt מחיר היום

מחיר Prediqt (PRQT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000256, עם שינוי של 5.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRQT ל USD הוא $ 0.0000256 לכל PRQT.

Prediqt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,389, עם היצע במחזור של 991.84M PRQT. ב‑24 השעות האחרונות, PRQT סחר בין $ 0.00002517 (נמוך) ל $ 0.00002725 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0007339, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002517.

ביצועים לטווח קצר, PRQT נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Prediqt (PRQT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.39K$ 25.39K $ 25.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.39K$ 25.39K $ 25.39K אספקת מחזור 991.84M 991.84M 991.84M אספקה כוללת 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

שווי השוק הנוכחי של Prediqt הוא $ 25.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRQT הוא 991.84M, עם היצע כולל של 991844853.2545223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.39K.