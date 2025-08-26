Potcoin (POT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00159944 $ 0.00159944 $ 0.00159944 24 שעות נמוך $ 0.00179931 $ 0.00179931 $ 0.00179931 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00159944$ 0.00159944 $ 0.00159944 גבוה 24 שעות $ 0.00179931$ 0.00179931 $ 0.00179931 שיא כל הזמנים $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) +0.19% שינוי מחיר (7D) -23.97% שינוי מחיר (7D) -23.97%

Potcoin (POT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00170242. במהלך 24 השעות האחרונות, POT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00159944 לבין שיא של $ 0.00179931, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POT השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Potcoin (POT) מידע שוק

שווי שוק $ 715.01K$ 715.01K $ 715.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 715.01K$ 715.01K $ 715.01K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 419,999,427.4932822 419,999,427.4932822 419,999,427.4932822

שווי השוק הנוכחי של Potcoin הוא $ 715.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POT הוא 420.00M, עם היצע כולל של 419999427.4932822. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 715.01K.