POSTHUMAN (PHMN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 24 שעות נמוך $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 גבוה 24 שעות $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 שיא כל הזמנים $ 55.2$ 55.2 $ 55.2 המחיר הנמוך ביותר $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) -3.91% שינוי מחיר (7D) -1.77% שינוי מחיר (7D) -1.77%

POSTHUMAN (PHMN) המחיר בזמן אמת של הוא $4.03. במהלך 24 השעות האחרונות, PHMN נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.01 לבין שיא של $ 4.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHMNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.96.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHMN השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POSTHUMAN (PHMN) מידע שוק

שווי שוק $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 266.12K$ 266.12K $ 266.12K אספקת מחזור 12.19K 12.19K 12.19K אספקה כוללת 66,072.0 66,072.0 66,072.0

שווי השוק הנוכחי של POSTHUMAN הוא $ 49.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHMN הוא 12.19K, עם היצע כולל של 66072.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 266.12K.