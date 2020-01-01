POSTHUMAN (PHMN) טוקנומיקה
POSTHUMAN (PHMN) מידע
The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.
We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!
It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com
Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)
More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o
You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg
POSTHUMAN (PHMN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור POSTHUMAN (PHMN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
POSTHUMAN (PHMN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של POSTHUMAN (PHMN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PHMN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PHMNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PHMNטוקניומיקה, חקרו אתPHMNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
PHMN חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן PHMN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PHMN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.