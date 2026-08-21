POSITIONS מחיר היום

מחיר POSITIONS (POSITIONS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POSITIONS ל USD הוא $ 0 לכל POSITIONS.

POSITIONS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,815, עם היצע במחזור של 999.77M POSITIONS. ב‑24 השעות האחרונות, POSITIONS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POSITIONS נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +6.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POSITIONS (POSITIONS) מידע שוק

שווי שוק $ 66.82K$ 66.82K $ 66.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.82K$ 66.82K $ 66.82K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,773,065.617767 999,773,065.617767 999,773,065.617767

שווי השוק הנוכחי של POSITIONS הוא $ 66.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POSITIONS הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999773065.617767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.82K.