POPDOG (POPDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02086186$ 0.02086186 $ 0.02086186 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.07% שינוי מחיר (1D) -1.93% שינוי מחיר (7D) -6.39% שינוי מחיר (7D) -6.39%

POPDOG (POPDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02086186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPDOG השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -1.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPDOG (POPDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 776.49K$ 776.49K $ 776.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 776.49K$ 776.49K $ 776.49K אספקת מחזור 993.74M 993.74M 993.74M אספקה כוללת 993,739,584.0 993,739,584.0 993,739,584.0

שווי השוק הנוכחי של POPDOG הוא $ 776.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPDOG הוא 993.74M, עם היצע כולל של 993739584.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 776.49K.