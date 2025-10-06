Tradoor מחיר היום

מחיר Tradoor (TRADOOR) בזמן אמת היום הוא $ 2.6684, עם שינוי של 5.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRADOOR ל USD הוא $ 2.6684 לכל TRADOOR.

Tradoor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRADOOR. ב‑24 השעות האחרונות, TRADOOR סחר בין $ 2.6069 (נמוך) ל $ 2.9063 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TRADOOR נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו +12.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.11K.

Tradoor (TRADOOR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 160.10M$ 160.10M $ 160.10M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 60,000,000 60,000,000 60,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Tradoor הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.11K. ההיצע במחזור של TRADOOR הוא --, עם היצע כולל של 60000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.10M.