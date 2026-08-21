Pooch מחיר היום

מחיר Pooch (POOCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POOCH ל USD הוא $ 0 לכל POOCH.

Pooch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 202,468, עם היצע במחזור של 1.00B POOCH. ב‑24 השעות האחרונות, POOCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POOCH נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו -30.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 371.86.

Pooch (POOCH) מידע שוק

שווי שוק $ 202.47K$ 202.47K $ 202.47K נפח (24 שעות) $ 371.86$ 371.86 $ 371.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 202.47K$ 202.47K $ 202.47K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pooch הוא $ 202.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 371.86. ההיצע במחזור של POOCH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 202.47K.