Polywog מחיר היום

מחיר Polywog (POLYWOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYWOG ל USD הוא $ 0 לכל POLYWOG.

Polywog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,956, עם היצע במחזור של 999.98M POLYWOG. ב‑24 השעות האחרונות, POLYWOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLYWOG נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polywog (POLYWOG) מידע שוק

שווי שוק $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

שווי השוק הנוכחי של Polywog הוא $ 27.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLYWOG הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999983866.749642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.96K.