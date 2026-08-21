Polkacity מחיר היום

מחיר Polkacity (POLC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLC ל USD הוא $ 0 לכל POLC.

Polkacity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,372, עם היצע במחזור של 190.03M POLC. ב‑24 השעות האחרונות, POLC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.52K.

Polkacity (POLC) מידע שוק

שווי שוק $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K נפח (24 שעות) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K אספקת מחזור 190.03M 190.03M 190.03M אספקה כוללת 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polkacity הוא $ 34.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.52K. ההיצע במחזור של POLC הוא 190.03M, עם היצע כולל של 680000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.00K.