pMINT מחיר היום

מחיר pMINT (PMINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.060029, עם שינוי של 11.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMINT ל USD הוא $ 0.060029 לכל PMINT.

pMINT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,215,146, עם היצע במחזור של 20.22M PMINT. ב‑24 השעות האחרונות, PMINT סחר בין $ 0.051235 (נמוך) ל $ 0.061604 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.121499, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02371302.

ביצועים לטווח קצר, PMINT נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו +75.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.23K.

pMINT (PMINT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 20.22M 20.22M 20.22M אספקה כוללת 20,292,013.365459487 20,292,013.365459487 20,292,013.365459487

שווי השוק הנוכחי של pMINT הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.23K. ההיצע במחזור של PMINT הוא 20.22M, עם היצע כולל של 20292013.365459487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.