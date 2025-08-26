PlutusDAO (PLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02095865 $ 0.02095865 $ 0.02095865 24 שעות נמוך $ 0.02306472 $ 0.02306472 $ 0.02306472 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02095865$ 0.02095865 $ 0.02095865 גבוה 24 שעות $ 0.02306472$ 0.02306472 $ 0.02306472 שיא כל הזמנים $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -8.65% שינוי מחיר (7D) +4.57% שינוי מחיר (7D) +4.57%

PlutusDAO (PLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02103138. במהלך 24 השעות האחרונות, PLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02095865 לבין שיא של $ 0.02306472, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLS השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -8.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PlutusDAO (PLS) מידע שוק

שווי שוק $ 974.65K$ 974.65K $ 974.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M אספקת מחזור 46.34M 46.34M 46.34M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PlutusDAO הוא $ 974.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLS הוא 46.34M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.