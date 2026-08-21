Plutus מחיר היום

מחיר Plutus (PLUTUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00533578, עם שינוי של 16.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLUTUS ל USD הוא $ 0.00533578 לכל PLUTUS.

Plutus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 417,788, עם היצע במחזור של 78.27M PLUTUS. ב‑24 השעות האחרונות, PLUTUS סחר בין $ 0.00457531 (נמוך) ל $ 0.00534853 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.05021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00282804.

ביצועים לטווח קצר, PLUTUS נע ב +3.35% בשעה האחרונה ו +87.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.37K.

Plutus (PLUTUS) מידע שוק

שווי שוק $ 417.79K$ 417.79K $ 417.79K נפח (24 שעות) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 693.92K$ 693.92K $ 693.92K אספקת מחזור 78.27M 78.27M 78.27M אספקה כוללת 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plutus הוא $ 417.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37K. ההיצע במחזור של PLUTUS הוא 78.27M, עם היצע כולל של 108000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 693.92K.