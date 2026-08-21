PLOI מחיר היום

מחיר PLOI (PLOI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLOI ל USD הוא $ 0 לכל PLOI.

PLOI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,163, עם היצע במחזור של 1.00B PLOI. ב‑24 השעות האחרונות, PLOI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLOI נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PLOI (PLOI) מידע שוק

שווי שוק $ 79.16K$ 79.16K $ 79.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.16K$ 79.16K $ 79.16K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PLOI הוא $ 79.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLOI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.16K.