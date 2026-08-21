PlayTrenches מחיר היום

מחיר PlayTrenches (TRENCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 49.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRENCH ל USD הוא $ 0 לכל TRENCH.

PlayTrenches כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,594, עם היצע במחזור של 992.44M TRENCH. ב‑24 השעות האחרונות, TRENCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TRENCH נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +18.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PlayTrenches (TRENCH) מידע שוק

שווי שוק $ 89.59K$ 89.59K $ 89.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.59K$ 89.59K $ 89.59K אספקת מחזור 992.44M 992.44M 992.44M אספקה כוללת 992,439,915.533294 992,439,915.533294 992,439,915.533294

שווי השוק הנוכחי של PlayTrenches הוא $ 89.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENCH הוא 992.44M, עם היצע כולל של 992439915.533294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.59K.